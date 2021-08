USA fliegen Drohnenangriff gegen "Planer" der ISIS-K

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA haben auf die Terrorattacke in Kabul reagiert und den afghanischen Ableger der Terrormiliz IS angegriffen. Wie es vom US-Zentralkommando hieß, wollte man mit dem unbemannten Luftanschlag einen "Planer" treffen. Dies sei geglückt, so ein Sprecher. Und wörtlich: "Wir haben das Ziel getötet". Zivile Opfer soll es nicht gegeben haben. Der afghanische Ableger des IS hatte sich zu dem Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul bekannt, bei dem am Donnerstag mindestens 85 Menschen getötet wurden. Präsident Biden hatte daraufhin Vergeltung angekündigt.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 28.08.2021 05:00 Uhr