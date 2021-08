USA fliegen binnen 24 Stunden mehr als 11 000 Menschen aus Kabul aus

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt läuft die Evakuierung weiter auf Hochtouren. Die USA brachten zuletzt innerhalb von 24 Stunden mehr als 11.000 Menschen außer Landes. Im gleichen Zeitraum evakuierten nach Angaben des Weißen Hauses in Washington außerdem 48 Maschinen internationaler Partner rund 7.800 weitere Menschen. Auch die Bundeswehr brachte Schutzbedürftige in Sicherheit. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagt in Berlin mit Blick auf das bevorstehende Ende der Evakuierungsmission, jetzt würden für die anspruchvollsten und auch die gefährlichsten Stunden beginnen. Die Sicherheitslage am Kabuler Flughafen habe sich immer weiter verschärft und verschärfe sich weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 15:00 Uhr