USA: Fast 2.500 Corona-Tote binnen 24 Stunden

16.04.2020 04:00 Uhr

Washington: In den USA sind innerhalb eines Tages 2.500 Menschen gestorben, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Soviele wie noch nie an einem Tag. Die Zahl hat die Johns-Hopkins-Universität veröffentlicht. Damit sind in den Vereinigten Staaten bislang 28.680 Corona-Tote registriert. Zuvor hatte Präsident Trump erklärt, dass der Höhepunkt der Krise überwunden sei. Er will heute Leitlinien für das Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 04:00 Uhr