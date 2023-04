USA evakuieren Botschaft im Sudan

Kurzmeldung ein/ausklappen Tarifparteien im Öffentlichen Dienst einigen sich auf Schlichterspruch

Potsdam: Die Schlichtung im Öffentlichen Dienst ist erfolgreich gewesen: Auf Basis der Empfehlung haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Nacht auf einen Tarifabschluss geeinigt. Damit sind weitere Warnstreiks vom Tisch. Die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen bekommen ab März nächsten Jahres einen höheren Sockelbetrag und anschließend 5,5 Prozent mehr Geld - mindestens jedoch 340 Euro monatlich. Ab Juni dieses Jahres soll in mehreren Tranchen ein steuerfreies Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 3.000 Euro gezahlt werden. Verdi-Bundeschef Werneke sprach von der größten Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, es sei ein guter und fairer Tarifabschluss in schweren Zeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2023 12:00 Uhr