USA erteilen Notzulassung für Impfstoff von Johnson & Johnson

Nachrichtenarchiv - 28.02.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA haben dem Corona-Impfstoff von Johnson und Johnson eine Notfallzulassung erteilt. Damit darf das Vakzin des US-Herstellers ab sofort verimpft werden, wie die Arzneimittelbehörde FDA in der Nacht mitteilte. Das Präparat hat zwei Besonderheiten: Für den Schutz gegen Covid-19 reicht eine einzige Spritze. Außerdem lässt sich der Impfstoff bei normalen Kühlschrank-Temperaturen lagern. Auch in Europa wird das Vakzin gerade geprüft, in einem beschleunigten Verfahren. Mitte März soll es eine Entscheidung geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 05:00 Uhr