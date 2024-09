USA erinnern an Terroranschläge vom 11. September

New York: Millionen US-Bürger haben der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Politiker, Überlebende und Angehörige erinnerten in New York an der Stelle an die knapp 3.000 Todesopfer, an der Islamisten mit Flugzeugen das "World Trade Center" zum Einsturz brachten. Präsident Biden und seine Vizepräsidentin Harris legten Kränze nieder. Gedenkveranstaltungen gibt es auch in Washington, wo die Terroristen eine Maschine ins Verteidigungsministerium steuerten, und im Bundesstaat Pennsylvania. Dort hatten sich Passagiere den Entführern in den Weg gestellt, woraufhin die Maschine auf ein Feld stürzte. Der Drahtzieher der Anschläge, bin Laden, war 2011 nach langer Suche von US-Spezialeinheiten getötet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 01:00 Uhr