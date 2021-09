USA erinnern an Anschläge vom 11. September 2001

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Mit Appellen zur Einheit haben die USA den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September begangen. Bei Gedenkveranstaltungen unter anderem in New York wurde an die fast 3000 Toten erinnert. Präsident Biden mahnte seine Landsleute: "Einheit ist unsere größte Stärke." An der Zeremonie am früheren Standort des World Trade Centers nahmen auch die früheren Präsidenten Clinton und Obama teil. Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, al-Sawahiri meldete sich mit einer Videobotschaft zu Wort, und rief seine Anhänger auf, die Staaten des Westens zu bekämpfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 01:00 Uhr