USA erhöhen Druck vor Telefonat von Trump und Putin

Washington: Kurz vor dem geplanten Telefonat von US-Präsident Trump und seinem russischen Kollegen Putin erhöhen die USA den Druck auf den Kreml. US-Außenminister Rubio sagte dem Sender CBS News, man habe die russische Regierung darauf hingewiesen, dass neue Sanktionen möglich sind, wenn sich keine Fortschritte in den Ukraine-Gesprächen abzeichnen. Dabei habe man auch klar gemacht, dass sich im US-Parlament eine breite Mehrheit für zusätzliche Maßnahmen abzeichnet. Die Regierung habe den Kongress zwar um etwas Aufschub in der Frage der Sanktionen gebeten, könne den Prozess aber letztlich nicht aufhalten. Trump und Putin wollen morgen miteinander telefonieren. Trump teilte mit, er hoffe auf einen produktiven Tag, an dem eine Waffenruhe zustande komme und dieser - so wörtlich - sehr gewalttätige Krieg ein Ende finde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 08:00 Uhr