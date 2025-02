USA erheben Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China

Washington: In den USA werden ab heute Importzölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China fällig. Für Güter aus den beiden Nachbarländern gelten Zölle von 25 Prozent, für Einfuhren aus China 10 Prozent. Ursprünglich war im Gespräch, dass es für Öl und Gas Ausnahmen geben soll. US-Präsident Trump hat aber jetzt angekündigt, darauf doch Zölle zu verhängen. Als möglichen Termin nannte er den 18. Februar. Für die Bevölkerung in den USA könnten sich Waren nun erst einmal verteuern. Trump begründet den Schritt unter anderem damit, den Konsum auf heimische Produkte zu verschieben und so die eigene Wirtschaft zu fördern.

