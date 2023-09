USA droht Shutdown wegen Haushaltsstreit

Washington: Den USA droht die erste Haushaltssperre seit knapp fünf Jahren. Am Abend konnten sich die Demokraten von US-Präsident Biden und die oppositionellen Republikaner nicht auf einen Entwurf für das kommende Jahr verständigen. Den Vorschlag für einen Übergangshaushalt des Republikaners McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses, lehnten beide Seiten ab. Dieser hätte erhebliche Kürzungen vorgesehen. Sollten sich Demokraten und Republikaner nicht in letzter Minute einigen, tritt in der Nacht der sogenannte Shutdown in Kraft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 13:00 Uhr