USA droht Rekord-Kälte zu den Feiertagen

Präsident Selenskyj nach Besuch in Washington wieder in der Ukraine

Kiew: Nach seinem Treffen mit US-Präsident Biden in Washington, ist der ukrainische Präsident Selenskyj am Abend wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Er habe die Grenze nach einem kurzen Zwischenstopp in Polen sicher überquert, bestätigte sein Sprecher. Auf dem Rückweg aus den USA traf Selenskyj den polnischen Präsidenten Duda. In einem kurzen Gespräch sei es unter anderem um "strategische Pläne für die Zukunft" gegangen, erklärte Selenskyj. Derweil hat Russlands Präsident Putin seine Bereitschaft zu Gesprächen mit der Ukraine signalisiert. Vor Journalisten in Jekaterinburg sagte er, alle bewaffneten Konflikte endeten mit Verhandlungen, und Russland habe sich nie gedrückt, im Gegensatz zur Ukraine. Putin kritisierte außerdem die Lieferung des Patriot-Systems durch die USA an die Ukraine. Seiner Ansicht nach werde das den Krieg nur verlängern. Zugleich bezeichnete er die Waffen als alt und gab sich optimistisch, dass Russland die Flugabwehr überwinden könne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2022 22:15 Uhr