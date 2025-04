USA drohen mit Ausstieg aus Ukraine-Friedensgesprächen

Paris: Die USA drohen damit, aus den Friedensverhandlungen mit der Ukraine und Russland auszusteigen. Außenminister Rubio erklärte bei einem Besuch in Paris: Sollte es in den nächsten Tagen keine Fortschritte für eine Waffenruhe geben, werde Washington seine Bemühungen möglicherweise einstellen. Die Vereinigten Staaten hätten viele andere Prioritäten, so Rubio. Am 26. April wollen die USA aber das geplante Rohstoffabkommen mit der Ukraine unterschreiben. In einer gemeinsamen Absichtserklärung heißt es, dass man in eine "freie, souveräne und sichere Ukraine investieren" wolle. Von Sicherheitsgarantien, die sich Kiew erhofft, ist jedoch nicht die Rede. Der Rohstoffdeal soll den USA Zugang zu seltenen Erden und Bodenschätzen der Ukraine geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 19:00 Uhr