USA drohen mit Aufgabe ihrer Bemühungen um Frieden in Ukraine

Paris: Die USA drohen mit einem Ende ihrer Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt. Zum Abschluss von Gespräche in Paris sagte US-Außenminister Rubio, Präsident Trump könnte schon bald die Bemühungen einstellen, wenn es keine klaren Anzeichen für eine Einigung gibt. Konkret sprach Rubio von Tagen und nicht Wochen, in denen eine Entscheidung getroffen werden müsse. Die USA hätten viele andere Prioritäten weltweit. Russland sieht nach eigenen Angaben Anzeichen für Fortschritte bei den Gesprächen: Kreml-Sprecher Peskow sagte, die Führung in Moskau sei weiter offen für einen Dialog mit den USA. Man sei entschlossen, den Konflikt mit der Ukraine zu lösen. - Die US-Regierung hat sowohl mit der russischen als auch mit der ukrainischen Seite Gespräche über ein Ende des Krieges geführt. Die Forderungen der Konfliktparteien liegen bislang aber weit auseinander.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 14:00 Uhr