USA bringen UN-Gegenresolution zu Ukraine-Krieg ein

New York: Wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine haben die USA einen neuen Resolutionsentwurf in die UN-Vollversammlung eingebracht. Nach Angaben von Diplomaten wird Moskau darin nicht explizit als Aggressor des Ukraine-Kriegs genannt. Auch wird kein Rückzug russischer Truppen von ukrainischem Staatsgebiet gefordert. Stattdessen wird lediglich ein rasches Ende des Konflikts angemahnt und der Verlust von Menschenleben bedauert. Russlands UN-Vertreter Nebensja begrüßte das Vorgehen der USA als - so wörtlich - "guten Schritt". Der Text, wird als Gegenentwurf zu einem Papier zur Unterstützung Kiews angesehen. Dieses war zuvor von der Ukraine gemeinsam mit der Vertretung der EU entworfen worden und soll am Montag vor der UN-Vollversammlung zur Abstimmung gestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 07:00 Uhr