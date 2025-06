USA bombardieren mehrere Atomanlagen im Iran

Washington: Die USA haben in der Nacht iranische Atomanlagen bombardiert und nach eigenen Angaben vollständig zerstört. Kurz nach Mitternacht meldete der Iran Explosionen, um zwei Uhr schrieb US-Präsident Trump von einem sehr erfolgreichen Angriff auf drei iranische Atomanlagen. Nach US-Medienberichten waren dabei sieben Tarnkappenbomber im Einsatz und warfen insgesamt 14 bunkerbrechende Bomben auf die Anlagen in Fordo und Natans ab. Außerdem wurden Natans und Isfahan von U-Booten aus mit Marschflugkörpern beschossen. Der iranische Außenminister Araghtschi bezeichnete die Angriffe als gravierende Verletzungen der UN-Charta und des Völkerrechts und drohte mit "dauerhaften Konsequenzen". - Kurz nach den Angriffen feuerte der Iran nach eigenen Angaben rund 30 Raketen auf Israel ab. Die israelischen Rettungskräfte meldeten ungefähr zehn Einschläge, unter anderem in Tel Aviv, mindestens 16 Menschen seien verletzt worden.

