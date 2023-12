USA blockieren Resolution zu Gaza-Waffenstillstand im UN-Sicherheitsrat

New York: Im UN-Sicherheitsrat ist erneut ein Resolutions-Entwurf für einen sofortigen Waffenstillstand im Krieg in Israel und Gaza gescheitert. Die USA legten ein Veto ein gegen den Vorschlag, der von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebracht worden war. Großbritannien enthielt sich. Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wood, kritisierte, der Entwurf sei unausgewogen. Er forderte eine Verurteilung der Angriffe der Hamas am 7. Oktober. UN-Generalsekretär Guterres hingegen hatte vor der Abstimmung für eine Waffenruhe geworben und die Länder aufgefordert, den Resolutions-Entwurf zu verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 06:00 Uhr