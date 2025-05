USA bieten Einwanderern Ausreiseprämie an

USA bieten Einwanderern Ausreise-Prämie: Sofern sie freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren, sollen sie 1.000 Dollar erhalten. Wie US-Präsident Trump im Weißen Haus sagte, soll den illegalen Migranten außerdem die Reisekosten bezahlt werden. Die Menschen könnten eines Tages vielleicht in die USA zurückkommen, so Trump, wenn sie die Art von Menschen seien, die man dann haben wolle.

