USA bieten Ägypten bei Bergung von Container-Schiff Hilfe an

Nachrichtenarchiv - 27.03.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Die US-Regierung möchte sich an der Rettung des im Suez-Kanal auf Grund gelaufenen Schiffes "Ever Given" beteiligen. Der 400 Meter lange Container-Frachter blockiert die wichtige Seestraße seit Dienstag. Die Bergungsarbeiten an dem quer stehenden Frachtriesen sollen nach Tagesanbruch fortgesetzt werden. Mittlerweile stauen sich wegen der Blockade mehr als 200 Schiffe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 05:00 Uhr