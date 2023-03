USA beschwichtigen nach Drohnenabsturz im Schwarzen Meer

Meldungsarchiv - 15.03.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Nach dem Absturz einer unbemannten US-Überwachungsdrohne über dem Schwarzen Meer versuchen die USA offenbar, zu beschwichtigen: Der Zwischenfall mit den russischen Kampfflugzeugen sei wahrscheinlich keine Absicht der Russen gewesen, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Der Absturz hatte das Verhältnis zwischen den USA und Russland belastet und zu gegenseitigen Vorwürfen geführt. Russland kündigte unterdessen an, die Trümmer der Drohne zu bergen. Der Vorfall zeige, dass die USA in den Krieg in der Ukraine verwickelt seien, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Patruschew. Gestern war eine US-Drohne nach einer Begegnung mit zwei russischen Kampfjets abgestürzt. Das US-Militär sprach von einem Zusammenstoß über internationalen Gewässern - die Regierung in Moskau von einem scharfen Ausweichmanöver der Drohne, das zum Absturz geführt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 23:00 Uhr