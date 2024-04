USA bereiten sich auf Vergeltungsschlag des Iran vor

Washington: Nach dem Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syrien rechnen die USA nach Medienberichten bald mit Vergeltung auf amerikanische oder israelische Einrichtungen. Der Sender CBS berichtete unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, eine Attacke auf eine diplomatische Einrichtung Israels sei bis zum Ende des Fastenmonats Ramadan in der kommenden Woche denkbar. Auch der Sender CNN berichtet, die USA bereiteten sich auf einen solchen Schritt des Irans vor. Bei einem Angriff auf den iranischen Botschaftskomplex in Syrien, der mutmaßlich von Israel ausgeführt wurde, waren Anfang der Woche mehrere führende Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Der iranische Präsident Raisi hatte mit Vergeltung gedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 09:00 Uhr