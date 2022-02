USA bereiten Räumung der Kiewer Botschaft vor

Nachrichtenarchiv - 12.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Wegen der drohenden Gefahr eines russischen Angriffs auf die Ukraine bereiten die USA den Abzug ihres Botschaftspersonals in Kiew vor. Das Außenministerium will praktisch alle knapp 200 Mitarbeiter anweisen, die Ukraine vor einer russischen Invasion zu verlassen oder sich in die Nähe der polnischen Grenze zu begeben. Zuvor hatte Washington auch alle anderen US-Bürger zum Verlassen des Landes aufgerufen. Dem Appell schlossen sich inzwischen eine Reihe von Ländern an, jüngst Großbritannien, Neuseeland und Australien. Um die Krise diplomatisch zu lösen, soll es heute ein direktes Telefonat von US-Präsident Biden mit Russlands Staatschef Putin geben. Auch der französische Präsident Macron will mit Putin sprechen. Russland hat mehr als 100-tausend Soldaten nahe der Ukraine zusammengezogen, beteuert jedoch, es plane keinen Angriff. Moskau besteht aber auf einer Garantie, dass die Ukraine nicht der Nato beitritt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2022 09:00 Uhr