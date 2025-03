USA beliefern Ukraine wieder mit Waffen

Kiew: Die Ukraine erhält wieder Militärhilfe aus den USA: Die Lieferungen über ein Logistikzentrum in Polen haben laut dem polnischen Außenminister wieder das Niveau erreicht, das sie vor dem Stopp hatten. Das Zentrum fungiert als wichtige Drehscheibe für die Versorgung der Ukraine mit Waffen und Munition. - Nach der Zustimmung der Ukraine zu einer befristeten Feuerpause will sich der Kreml vorläufig nicht äußern. Sprecher Peskow erklärte, bevor Moskau öffentlich reagiere, müssten alle Details des Vorschlags bekannt sein. Diese Informationen habe Russland noch nicht. Die ukrainische Delegation hatte gestern bei Gesprächen mit der US-Regierung in Saudi-Arabien einer 30-tägigen umfassenden Waffenruhe zugestimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2025 15:15 Uhr