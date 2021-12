USA belassen wegen Ukraine-Konflikt Flugzeugträger im Mittelmeer

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine lassen die USA einen Flugzeugträger länger im Mittelmeer als geplant. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums bleiben die "USS Harry S. Truman" und fünf begleitende Kriegsschiffe vorerst in der Region, statt weiter in den Nahen Osten zu fahren. Das spiegele die Notwendigkeit einer dauerhaften Präsenz in Europa wieder und sei nötig, um den Verbündeten das Engagement für die Verteidigung zu versichern, hieß es. Russland hat an der ukrainischen Grenze Beobachtern zufolge bis zu 100.000 Soldaten zusammengezogen. Moskau bestreitet Angriffspläne, fordert aber seinerseits Sicherheitsgarantien von der Nato.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2021 10:00 Uhr