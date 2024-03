USA beginnt mit Hilfslieferungen aus der Luft für den Gazastreifen

Washington: Angesichts der schwierigen Lage für die Menschen im Gazastreifen haben die USA damit begonnen, Hilfe aus der Luft zu liefern. Nach Angaben des zuständigen US-Regionalkommandos warfen Flugzeuge in einer gemeinsamen Aktion mit der jordanischen Luftwaffe insgesamt etwa 38.000 Mahlzeiten über dem Krisengebiet ab. Die Planungen für weitere Einsätze laufen demnach. Am Donnerstag war es in Gaza zu einer Tragödie gekommen, als verzweifelte Menschen sich um einen Hilfskonvoi drängten. Die genauen Hintergründe sind unklar. Die Hamas spricht von mehr als 100 Toten und wirft der israelischen Armee vor, absichtlich auf die Menschen geschossen zu haben. Israels Armeesprecher Hagari wies das zurück und kündigte eine gründliche Aufklärung des Vorfalls an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 01:00 Uhr