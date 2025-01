USA beenden Zusammenarbeit mit Weltgesundheitsorganisation

Washington: Die USA beenden die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO mit sofortiger Wirkung. In einem Schreiben wurden die leitenden Mitarbeiter der US-Gesundheitsbehörde CDC aufgefordert, die bisherige Kooperation auf allen Ebenen einzustellen. Präsident Trump hatte den Austritt angekündigt; dieser kann aber erst nach einer einjährigen Frist in Kraft treten. Die WHO warnt, dass der Kampf gegen Krankheiten und Seuchen ohne den amerikanischen Beitrag schwieriger werde. - Unterdessen hat der Internetkonzern Google auf die Umbenennung des Golfs von Mexiko durch Trump reagiert. Sobald die Änderung im zuständigen Register offiziell sei, werde das Seegebiet im Kartendienst für Nutzer in den USA als "Golf von Amerika" bezeichnet, teilte das Unternehmen mit. In Mexiko bleibe es bei "Golf von Mexiko". Außerhalb der Vereinigten Staaten und Mexikos würden Nutzer auf Google Maps beide Namen sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 10:00 Uhr