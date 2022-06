USA beenden Corona-Testpflicht für Reisende aus dem Ausland

Nachrichtenarchiv - 11.06.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA beenden die Corona-Testpflicht für Geschäftsleute und Touristen aus dem Ausland. Nach Angaben von US-Medien soll die Testpflicht an diesem Wochenende enden. Für ihre Abschaffung hatten sich unter anderem die Luftfahrtindustrie und Hotel-Ketten stark gemacht. Die Pandemie sei durch die weitverbreitete Impfung, die Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten und eine gewachsene Immunität innerhalb der Bevölkerung in eine neue Phase eingetreten, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC. Die Corona-Restriktionen in den USA sind in den vergangenen Wochen bereits nach und nach gelockert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2022 06:15 Uhr