USA appellieren an Israel, keine Großoffensive in Rafah zu starten

Die US-Regierung hat an Israel appelliert, von einer großen Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen abzusehen. Entsprechend äußerte sich der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby. Sonst werden die USA bestimmte Waffen zur Unterstützung einer solchen Operation nicht liefern, betonte Kirby mit Blick auf eine entsprechende Drohung, die US-Präsident Biden zuvor ausgesprochen hatte. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sagte in einem Interview, er hoffe, die Meinungsverschiedenheiten mit Biden überwinden zu können. Zuvor hatte Netanjahu erklärt, dass sein Land notfalls allein gegen die Hamas im Gazastreifen kämpfen werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2024 04:00 Uhr