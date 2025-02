US-Zölle werden laut Außenhandelsverband teuer für Amerikaner

Berlin: Der deutsche Außenhandelsverband BGA hält die von US-Präsident Trump verhängten Zölle für unvernünftig. Trumps Entscheidung werde die Amerikaner teuer zu stehen kommen, sagte BGA-Präsident Jandura. Denn Zölle wirken ihm zufolge immer auf beiden Seiten. Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder würden einen Handelskonflikt verschärfen. Die Verlierer seien immer die Endverbraucher, die die Preissteigerungen an der Kasse spüren, so Jandura. - US-Präsident Trump hatte die neuen Zölle gestern per Dekret verhängt gegen Waren aus Kanada, Mexiko und China. Die drei Länder kündigten umgehend Gegenmaßnahmen an. China will außerdem bei der Welthandelsorganisation klagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 13:00 Uhr