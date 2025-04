US-Zölle treten in Kraft - asiatische Bören rutschen ab

Washington: Seit heute Früh sind die neuen US-Sonderzölle in Kraft. Damit gelten für zahlreiche Länder deutlich höhere Abgaben: Importe in die USA werden in der EU um 20 Prozent teurer, für chinesische Waren gelten sogar Abgaben in Höhe von 104 Prozent. Die neuen Zölle treffen Südostasien besonders hart. Die USA sind für viele Länder der Region der wichtigste Exportmarkt - mit teils sehr hohen Handelsbilanzüberschüssen. Die asiatischen Börsen haben entsprechend heute Früh die Talfahrt der Wall Street fortgesetzt: In Tokio gab der Nikkei-Index 2,6 Prozent nach - die Börse Shanghai verlor 0,3 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 08:00 Uhr