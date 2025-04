US-Zölle für die EU und China treten in Kraft

Washington: Seit heute morgen gelten zusätzliche US-Zölle. Betroffen sind neben der EU, China und einige andere Länder. US-PräsidentTrump hat einen Aufschlag von 20 Prozent auf Einfuhren aus der EU angekündig. Die EU-Kommission hat mögliche Gegenzölle geprüft. Am nachmittag soll über eine erste Reaktion abgestimmt werden. Die Aufschläge betreffen zunächst zum Beispiel Motorräder und Jeans. Brüssel hofft im Handelsstreit dennoch weiter auf eine Verhandlungslösung, die bislang allerdings nicht in Sicht ist. Für China liegen die Zölle jetzt bei 104 Prozent. Zunächst hatte Trump für Peking Zusatzzölle in Höhe von 35 Prozent angekündigt. Darauf reagierte China mit Aufschlägen in gleicher Höhe. Daraufhin drohte Trump China mit weiteren Zöllen von 50 Prozent. Die höheren Zölle gelten für Länder, die ein besonders großes Handelsdefizit mit den USA haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 07:00 Uhr