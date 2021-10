US-Zahlungsausfall scheint vorerst abgewendet

Nachrichtenarchiv - 08.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung mit potenziell katastrophalen wirtschaftlichen Folgen scheint vorübergehend abgewendet. Nach tagelangem Streit stimmte der US-Senat mit knapper Mehrheit zu, die Schuldenobergrenze bis Dezember um 480 Milliarden Dollar anzuheben. Ohne die Anhebung wären die USA wohl erstmals in ihrer Geschichte nicht mehr in der Lage gewesen, Schulden abzubezahlen. Das Problem der Zahlungsunfähigkeit ist damit aber nur aufgeschoben. Streit gibt es weiterhin darüber, wie eine Lösung über Dezember hinaus aussehen könnte. Der Gesetzentwurf muss nun vom Repräsentantenhaus genehmigt werden, damit Präsident Biden das Gesetz unterzeichnen kann. Außerdem muss sich der Kongress bis Anfang Dezember auf einen neuen Haushalt einigen, wenn er die Lähmung der Bundeseinrichtungen vermeiden will.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.10.2021 04:00 Uhr