US-Wahl entscheidet sich vermutlich erst in einigen Tagen

04.11.2020 12:45 Uhr

Washington: Im Rennen um die US-Präsidentschaft gibt es noch keine Entscheidung. Momentan hat der demokratische Herausforder Biden zwar bei der Zahl der Wahlleute einen knappen Vorsprung vor Amtsinhaber Trump. Dies könnte sich aber noch ändern, da unter anderem aus den Schlüsselstaaten Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und Georgia noch keine Ergebnisse vorliegen. Dennoch hat sich Trump bereits zum Wahlsieger erklärt. Von großer Bedeutung sind auch die Briefwahlstimmen, deren Auswertung zum Teil erst Ende der Woche vorliegen könnte. So werden etwa in Pennsylvania Briefwahlstimmen mit Poststempel vom heutigen Wahltag noch bis zum Freitag angenommen. Experten erwarten, dass eine Mehrheit der Briefwähler für Biden gestimmt hat. Trump kündigte deshalb heute den Gang zum Obersten US-Gerichtshof an, um das Briefwahlrecht anzufechten. Wörtlich sprach er von einem "Betrug an der Nation." Biden drohte daraufhin ebenfalls mit juristischen Schritten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 12:45 Uhr