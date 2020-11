US-Wahl 2020: Präsident Trump bei 26, Biden bei 30 Wahlleuten

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Endspurt der US-Präsidentschaftswahl haben sowohl Präsident Trump als auch sein Herausforderer Biden bereits punkten können. Mehrere TV-Sender melden übereinstimmend, dass Trump die Bundesstaaten Indiana, Kentucky und Oklahoma gewinnen wird. Biden hingegen liegt laut übereinstimmenden Prognosen in Vermont uneinholbar vorne. Außerdem werden wohl Maryland, Delaware und Massachusetts an Biden gehen. Bei den Wahlleuten steht es damit 30 zu 26 für den Herausforderer - insgesamt werden 538 Wahlleute vergeben. Mit Spannung erwartet werden Prognosen für den Bundesstaat Florida. Dort sind 29 Wahlleute zu vergeben und die Kandidaten liegen Kopf an Kopf. Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien ist das Rennen dort und in etlichen weiteren Staaten derzeit zu eng für eine Vorhersage. Das betrifft auch den Bundesstaat Georgia, der ebenfalls für den Sieg im Präsidentschaftsrennen entscheidend sein könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 03:00 Uhr