US-Wahl 2020: Herausforderer Biden bei 118, Präsident Trump bei 105 Wahlleuten

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Ersten Prognosen US-amerikanischer TV-Sender zufolge hat Herausforderer Biden bei der Präsidentschaftswahl einen knappen Vorsprung auf Präsident Trump. Die Ergebnisse entscheidender Staaten stehen aber weiter aus. Trump hatte sich zunächst wie erwartet zahlreiche tradtionell konservative Staaten wie Tennessee und Kentucky gesichert. Biden hingegen punktet in den liberalen Hochburgen im Nordosten wie New York, Vermont und New Jersey. Umkämpft sind vor allem die industriell geprägten Staaten an den großen Seen im Norden. Bei den Wahlleuten steht es laut dem Sender CNN derzeit 118 zu 105 für Biden - um zu gewinnen, benötigt ein Kandidat mindestens 270 Wahlleute. Parallel zur Präsidentschaft entscheiden die US-Bürger auch über viele Sitze im Kongress. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten verteidigen. Das Rennen um die Mehrheit im Senat bleibt spannend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 05:00 Uhr