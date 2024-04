US-Waffenlieferungen an Ukraine noch in dieser Woche

Washington: Die USA werden noch in dieser Woche mit der Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine beginnen. Das kündigte US-Präsident Biden an, nachdem auch der Senat jetzt einem Hilfspaket im Umfang von umgerechnet 57 Milliarden Euro zugestimmt hat. Der Freigabe war eine monatelange Hängepartie vorausgegangen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat auf X den USA für die - so wörtlich - lebenswichtige Hilfe im Abwehrkampf gegen Russland gedankt. Derweil setzt die Ukraine verstärkt auf im Ausland lebende Staatsbürger, um mehr Soldaten für den Krieg gegen Russland zu mobilisieren. Das ukrainische Außenministerium kündigte an, Männern im wehrfähigen Alter bis auf Weiteres lediglich Ausweise für die Rückkehr in die Ukraine auszustellen. Andere konsularische Dienstleistungen würden ausgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 09:15 Uhr