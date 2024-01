US-Vorwahlen gehen in New Hampshire weiter

Concord: Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner steht heute die nächste Vorwahl an - und zwar im kleinen Bundesstaat New Hampshire. Nachdem Floridas Gouverneur DeSantis aus dem Rennen ausgestiegen ist, wird zwischen Ex-Präsident Trump und der früheren US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, entschieden. In Umfragen liegt Trump landesweit deutlich vor Haley. Wenn die parteiinternen Vorwahlen beendet sind, werden die Kandidaten bei Parteitagen im Sommer offiziell gekürt. Die eigentliche Präsidentenwahl steht Anfang November an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 07:00 Uhr