US-Vizepräsidentschaftskandidaten liefern sich TV-Duell

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Salt Lake City: US-Vizepräsident Mike Pence und die demokratische Kandidatin für den Posten, Kamala Harris, treten derzeit in einem TV-Duell gegeneinander an. Es ist das einzige Aufeinandertreffen der beiden vor der Präsidentschaftswahl in vier Wochen. Ein Aspekt des rund 90-minütigen Streitgesprächs war der Umgang der US-Regierung mit der Corona-Pandemie. Harris warf Pence und Präsident Trump vor, den Bürgern nicht die Wahrheit über die Gefahr durch das Coronavirus gesagt zu haben. Pence wiederum betonte, dass Trump seit dem ersten Tag die Gesundheit von Amerika an erste Stelle gestellt hätte und versprach, dass vor Ende des Jahres Millionen Dosen eines Impfstoffes bereitstehen würden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 04:00 Uhr