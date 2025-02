US-Vizepräsident Vance besucht KZ-Gedenkstätte Dachau

Trumps Vize besucht KZ-Gedenkstätte: Der stellvertretende US-Präsident Vance ist am Nachmittag in München gelandet. In der KZ-Gedenkstätte in Dachau traf er einen Überlebenden des Holocaust. Morgen nimmt Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Mit Spannung wird erwartet, wie er die Außen- und Sicherheistpolitik der neuen US-Regierung skizziert. Unter anderem ist ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2025 19:15 Uhr