US-Vizepräsident Pence befindet sich in "Selbst-Isolation"

Washington: US-Vizepräsident Pence reduziert seine persönlichen Kontakte, nachdem seine Pressesprecherin sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Offiziell hieß es, Pence befinde sich in "Selbst-Isolation", sei aber nicht in Quarantäne und plane, weiter im Weißen Haus zu arbeiten. Der positive Corona-Test der Sprecherin war am Freitag bekannt geworden. Mehrere Berater der US-Regierung haben sich seither freiwillig unter Quarantäne gestellt, darunter der Chefvirologe der Corona-Task-Force.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.05.2020 02:00 Uhr