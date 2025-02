US-Vize Vance irritiert mit Rede bei Sicherheitskonferenz

Bundes- und EU-Politiker haben mit Ablehnung auf die Rede von JD Vance reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagt, der US-Vizepräsident habe gewirkt, als wolle er Streit mit Europa anzetteln. Bundesverteidigungsminister Pistorius wies die Rede als "nicht akzeptabel" zurück. Vance habe darin ein Zerrbild der Demokratie in Deutschland gezeichnet. Der US-Vizepräsident hatte behauptet, die Meinungsfreiheit in Europa sei auf dem Rückzug. In einem Interview hatte Vance außerdem gefordert, deutsche Parteien sollten mit der AfD kooperieren.

