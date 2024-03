US-Vize droht Israel im Falle einer Rafah-Offensive mit Konsequenzen

Washington: Die USA haben Israel für den Fall einer Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen mit Konsequenzen gedroht. Vizepräsidentin Harris sagte in einem Interview, sie schließe diesbezüglich nichts aus. Welche Konsequenzen das sein könnten, sagte Harris jedoch nicht. - Unterdessen hat die israelische Armee einen neuen Einsatz in Chanis Junis begonnen. Ziel der Operation im Westen der Stadt sei es, weitere Terror-Infrastruktur zu zerstören, hieß es in einer Mitteilung. Begonnen habe der Einsatz mit Lufangriffen auf rund 40 Ziele. Laut dem palästinensischen Rettungsdienst Roter Halbmond haben israelische Soldaten zwei Krankenhäuser in Chan Junis umlagert. Es gebe heftigen Beschuss. Ein Sanitäter wurde demnach getötet, ein weiterer verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 18:30 Uhr