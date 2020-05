US-Virologe Fauci befindet sich in häuslicher Isolation

Polizei gibt Details zu Anschlägen in Waldkraiburg bekannt

Mühldorf am Inn: Zu den Anschlägen auf die Geschäfte türkischstämmiger Inhaber in Waldkraiburg will die Polizei um 11 Uhr Einzelheiten bekanntgeben. Als dringend tatverdächtig gilt ein 25-Jähriger, den die Beamten vorgestern festgenommen haben. Er war ihnen bei einer Kontrolle am Mühldorfer Bahnhof aufgefallen, weil er keine Fahrkarte besaß. Bei einer Gepäckkontrolle zeigte sich dann, dass er Materialien zur Herstellung von Sprengstoff dabei hatte. Zur Identität des Mannes oder zu seinen Motiven hat die Polizei noch nichts gesagt. Die Anschlagsserie in Waldkraiburg hatte Mitte April begonnen, als einem Friseurgeschäft die Scheiben eingeschlagen wurden. Es folgten ähnliche Angriffe auf eine Gaststätte und einen Imbiss. Die schwerste Attacke war ein Brandanschlag auf einen Gemüseladen - dabei wurden sechs Menschen verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 10:00 Uhr