US-Verteidigungsminister soll geheime Daten in weiterem Chat geteilt haben

Washington: Nach der Sicherheitspanne in einem Gruppenchat ranghoher US-Regierungsvertreter im Zusammenhang mit Luftangriffen in Jemen ist Verteidigungsminister Hegseth offenbar in einen weiteren Chat-Vorfall verwickelt. Wie die "New York Times" berichtet, teilte der Pentagon-Chef im März dieselben sicherheitsrelevanten Informationen in einem weiteren Chat. Zu der Gruppe im Onlinedienst Signal gehörten demnach 12 Personen aus dem privaten und beruflichen Umfeld Hegseths, darunter seine Ehefrau, sein Bruder und sein privater Anwalt. Wie die Zeitung "The Times" berichtet, soll Hegseth den detaillierten Zeitplan der Luftschläge im Jemen in die Gruppe gestellt haben. Eine Stellungnahme des Außenministeriums lag nicht vor. Die Sicherheitspanne vom März hatte in Washington wie auch international viel Kritik ausgelöst. Die oppositionellen Demokraten forderten den Rücktritt des Verteidigungsministers. Präsident Trump spielte den Vorfall herunter und sprach von einer "Hexenjagd" auf Regierungsmitglieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 07:00 Uhr