US-Verteidigungsminister Austin sagt Ukraine anhaltende Unterstützung zu

Kiew: US-Verteidigungsminister Austin ist zu einem unangekündigten Besuch in die ukrainische Hauptstadt gereist. Als wichtigste Botschaft wolle er vermitteln, dass die USA auch in Zukunft im Kampf gegen die russische Aggression an der Seite der Ukraine stehe, so Austin. Im US-Parlament bröckelt der Rückhalt für diese Linie derzeit. Die Ukraine wiederum sah sich gestern mit dutzenden russischen Angriffen vor allem im Osten und Süden konfrontiert. Nach zwei Nächten mit schweren Luftangriffen sei es in der vergangenen Nacht aber relativ ruhig geblieben, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 11:15 Uhr