US-Verteidigungsminister Austin sagt Kiew langfristige Hilfe zu

Kiew: US-Verteidigungsminister Austin hat der Ukraine die langfristige Unterstützung der USA zugesichert. Bei einem Besuch in Kiew erklärte Austin, zusammen mit den Verbündeten werde man der Ukraine beistehen in ihrem Kampf für Freiheit gegen die russische Aggression, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Wie das Pentagon mitteilte, will Austin den Bedarf der ukrainischen Armee im herannahenden Winter klären. In Kiew traf Austin mit Präsident Selenskyj sowie mit den Ministern für Äußeres und Verteidigung zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 18:00 Uhr