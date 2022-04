US-Verteidigungsminister Austin lobt die deutsche Entscheidung zur Gepard-Lieferung

Nachrichtenarchiv - 26.04.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramstein: US-Verteidigungsminister Austin hat bei einem Treffen von 40 Staaten die Entscheidung der Bundesregierung gewürdigt, der Ukraine Panzer zur Verfügung zu stellen. Er wisse, dass dieser Beschluss für Deutschland ein großer Schritt sei, so Austin. Zuvor hatte Verteidigungsministerin Lambrecht mitgeteilt, dass aus Deutschland auch schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden, nämlich 50 Flugabwehr-Panzer vom Typ Gepard. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sagte, der Kurswechsel der Bundesregierung sei eine Bewegung in die richtige Richtung, zu der die Debatte der vergangenen Tage beigetragen habe. Damit bezog er sich auf einen Antrag seiner Fraktion, der schon vor Tagen zur Lieferung schwerer Waffen aufgerufen hatte. Inzwischen wird von Überlegung von Ampelfraktionen und Union berichtet, einen gemeinsamen Antrag zu dem Thema einzubringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2022 19:00 Uhr