US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg ist tot

München kündigt zum Auftakt der Wirtshaus-Wiesn Kontrollen an

München: Nach monatelanger Corona-Zwangspause dürfen ab heute wieder Bars und Kneipen in Bayern öffnen. Dabei gelten strenge Infektionsschutzauflagen. So muss etwa in geschlossenen Räumen am Tisch bedient werden. Viele Lokale stehen nach der monatelangen Schließung vor dem Ruin. In München werden heute zum ursprünglich geplanten Wiesn-Start um 12 Uhr die Bierfässer zur "WirtshausWiesn" angestochen. Auf der Theresienwiese gilt ein Alkoholverbot, um wilde Partys auf dem Gelände zu verhindern. Wiesn-Chef Baumgärtner appellierte an Einheimische und Gäste im BR-Interview, nicht auf die Theresienwiese zu gehen, sondern im Wirtshaus zu feiern. Oberbürgermeister Reiter bat die Wirte, auf die Einhaltung des Hygiene-Konzepts zu achten und kündigte intensive Kontrollen an. München hat gestern den kritischen Warnwert von 50 Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche überschritten. Die Stadt will übermorgen über weitere Maßnahmen beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 08:00 Uhr