US-Verfassungsrichterin Barrett schwört Unabhängigkeit von der Politik

Washington: In den USA hat die neue Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett ihre Unabhängigkeit von der Politik geschworen. Die konservative Juristin sagte bei einer Zeremonie am Weißen Haus, sie werde ihre Arbeit ohne jede Bevorzugung von Teilen der Regierung oder ihres eigenen Glaubens leisten. Der Senat in Washington hatte vorher mit der Mehrheit der Republikaner die von Präsident Trump nominierte Barrett bestätigt. Sie soll morgen endgültig vereidigt werden. Barrett ersetzt die verstorbene linksliberale Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg. Damit haben die Konservativen am Supreme Court nun eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.10.2020 05:00 Uhr