US-Untersuchungsausschuss lädt Ex-Präsident Trump vor

Bund will Arbeitsmarkt stärker für Nicht-EU-Staaten öffnen

Berlin: Das neue Einwanderungsrecht nimmt Gestalt an. Das Arbeitsministerium hat jetzt erste Eckpunkte der Reform zur Abstimmung an die anderen Ressorts geschickt. Die Ampel-Koalition will demnach den Arbeitsmarkt stärker für Menschen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union öffnen. Sie sollen eine sogenannte Chancenkarte bekommen, die auf der Grundlage eines Punktesystems hierzulande zur Arbeitssuche berechtigt. Zu den Auswahlkriterien gehören demnach beispielsweise Sprachkenntnisse und Berufserfahrung. Arbeitsminister Heil sagte dazu am Abend, Deutschland brauche qualifizierte Fachkräfte, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Er hatte eine Studie in Auftrag gegeben, derzufolge der Mangel an Fachkräften in den nächsten vier Jahren weiter zunimmt - auf etwa 240.000. Deshalb sollen auch mehr junge Leute aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland kommen, um hier eine Berufsausbildung zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2022 22:15 Uhr