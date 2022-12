US-Untersuchungsausschuss empfiehlt einstimmig strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump

Nachrichtenarchiv - 19.12.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol hat einstimmig empfohlen, strafrechtliche Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten Trump einzuleiten. Das Gremium wirft Trump unter anderem die Behinderung eines offiziellen Verfahrens, die Unterstützung eines Aufstands und Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten vor. Die Entscheidung des Ausschusses hat in erster Linie symbolische Bedeutung. Nun muss das Justizministerium entscheiden, ob Anklage gegen Trump erhoben wird. Der Ausschuss hat in den vergangenen eineinhalb Jahren untersucht, wie es zum Sturm von Anhängern Trumps auf den Sitz des US-Kongresses am 6. Januar 2021 kam. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang damals gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben. Der Ex-Präsident behauptet bis heute, ihm sei der Wahlsieg gestohlen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2022 20:45 Uhr